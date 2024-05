Mandas, le mani sulla Lazio: da scommessa a titolare e futuro

Da scommessa a titolare e punto fermo per il futuro, il passo è stato breve per Christos Mandas, che si è preso la porta della Lazio e ora vuole tenersela stretta. Mica male per chi era arrivato a fine agosto nella Capitale da semi-sconosciuto per ricoprire il ruolo di terzo portiere. Un’intuizione vincente quella del diesse Angelo Fabiani, che l’ha prelevato dall’OFI Creta per appena 1,3 milioni. Inutile dire che il valore del giovane estremo difensore ellenico è cresciuto in maniera esponenziale. Tanto che ora dalle parti di Formello intendono blindarlo al più presto. Prolungamento e relativo adeguamento di stipendio meritatissimo per chi sul campo si è dimostrato garanzia di affidabilità.