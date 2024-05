Tudor, il caso Luis Alberto e la Champions: "Lazio, non c'è tempo per sognare"

Grazie alla vittoria contro l' Empoli , la Lazio ha conquistato l'aritmetica certezza di giocare le coppe in Europa . " Sogno Champions? Non c'è tempo per sognare , mancano due gare e poi vediamo dove arriviamo" - ha spiegato Tudor a Sky al termine del match. L'allenatore ha poi ribadito l'ottimo rendimento della sua squadra e ha risposto a delle critiche sulla gestione del possesso: " Ho detto ai ragazzi che da quando sono arrivato siamo primi in classifica per punti conquistati , non c’era alcuna polemica, ma se mi si chiede in cosa posso migliorare io rispondo così, non è questione di essere orgogliosi o no. Troppe palle perse? Così mettete negatività ". Poi ha fatto chiarezza anche su Luis Alberto, tenuto fuori per scelta tecnica.

Lazio-Empoli, le dichiarazioni di Tudor

L'allenatore della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la partita: "È una bella giornata, è una bella festa. È stato emozionante vedere tutte quelle bandiere, tutte quelle persone. Abbiamo conquistato con una vittoria importante, sofferta. Alla fine la qualità è uscita. Un successo importante che ci porta in Europa. Sogno Champions? Non c'è tempo per sognare, mancano due gare e poi vediamo dove arriviamo. Non c'erano obiettivi, l'unico era di fare il meglio possibile: stiamo facendo un bel percorso e devo fare i complimenti ai ragazzi. Non era facile, tra il caldo e la bella organizzazione dell'Empoli". Poi ha proseguito: "Ho detto ai ragazzi che da quando sono arrivato siamo primi in classifica per punti conquistati, non c’era alcuna polemica, ma se mi si chiede in cosa posso migliorare io rispondo così, non è questione di essere orgogliosi o no. Troppe palle perse? Così mettete negatività". Su Mandas: "Se il mio portiere fa grandi parate fa parte del gioco, ma non ricordo nelle altre partite miracoli da parte sua, oggi sicuramente è stato bravissimo". Su Luis Alberto oggi out per scelta tecnica: "Tornerà martedì in gruppo con la squadra, per preparare la partita contro l'Inter. Niente di più e niente di meno”.

Poi ha concluso: "Tutti vogliono giocare e possono farlo solo in undici: non è mai semplice, ma la grande disponibilità di tutti mi ha sempre aiutato. Il giocatore si deve adattare in fretta ed è successo, poi i risultati sono arrivati. È un compito difficile, è capitato che qualcuno ha fatto una buona gara e poi non ha giocato. A volte è complicato scegliere, sono arrivato a metà campionato con le difficoltà che questo ti porta, con un calcio diverso e altre gerarchie. Devi essere giusto nei confronti dei giocatori: puoi scegliere, ma in buona fede".