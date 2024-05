Tudor: "Luis Alberto è convocato". Poi lo spoiler formazione su due ex Juve

" Luis Alberto è convocato , ha fatto una settimana normale ed è convocato. Ci sono 38 partite nel campionato, io credo che si tirano le somme alla fine e si vede dove si arriva". Poi su Isaksen ha aggiunto: "Isaksen ha avuto minutaggio all'inizio poi ha giocato poco. È un ragazzo che stimo tanto con doti importanti dal punto di vista fisico e di approccio, è da poco in Italia, in un campionato non semplice. Io scelgo sempre il meglio per la squadra e per il club perché ci sono anche altri, tutti hanno possibilità di dimostrare domenica dopo domenica. La stima c'è e in futuro lo vedremo insieme. Nel calcio cambia tutto in due gare, si sale e si scende".

Tra Provedel e Mandas

"Qua c'è una gerarchia chiara. Provedel è il titolare e domani torna in campo. Mandas ha fatto molto bene in queste settimane, ma Provedel è il numero uno e domani torna in porta". Poi su Kamada il tecnico ha dichiarato: "Con lui parlo poco, non per la lingua perché parliamo in inglese e sta migliorando anche l'italiano. Parliamo poco perché sta facendo le cose giuste. Si fa come con i bambini, se ne hai 4-5 a casa con chi fa le cose giuste ci parli meno. Kamada è una macchina nel senso positivo, non sbaglia niente, ha un cervello pazzesco collegato al talento calcistico. Può giocare tutti i ruoli a centrocampo, ruba palla e porta avanti la squadra, lo stimo ed è una bella scoperta per me".