Il caso Kamada scuote la Lazio, Fabiani furioso: "Non mi prendono per il culo"

" Non mi faccio prendere per il culo e non accetto ricatti" - così il ds Fabiani Lazio Style Radio. sulla situazione di Kamada , pronto a salutare i biancocelesti alla scadenza del contratto (30 giugno 2024). Il motivo della rottura? Una richiesta di rinnovo simile al contratto della scorsa stagione, sempre annuale e con il rischio di non poter vendere il giocatore: "Una grande scortesia, non ci sarebbe stata la possibilità di fare plusvalenza". Poi su Luis Alberto: "Non tratteniamo gente controvoglia, probabilmente andrà via".

Fabiani contro agente Kamada: "Non mi faccio ricattare"

“Parto da un punto fermo, quando c’è del vento del cambiamento o si hanno delle basi solide o si viene spazzati via. Ho sempre detto che i tesserati devono stare al servizio della Lazio, non il contrario. Lo scorso anno abbiamo puntato su Kamada, viste anche le possibilità d'addio di Luis Alberto. L’entourage e il calciatore misero delle condizioni per un contratto annuale con un rinnovo unilaterale di tre anni, per fare questa operazione ci sono stati costi circa due milioni di commissioni e tre di ingaggio. Ieri 30 maggio è scaduta la clausola a favore del giocatore per rinnovare e ci siamo trovati di fronte a un qualcosa di inaspettato: ci hanno chiesto di ripetere la stessa operazione per un altro anno e ci siamo trovati di fronte a una grande scortesia. Visto che non ci facciamo ricattare da nessuno ho detto chiaramente che non saremmo sottostati a questa situazione" - ha spiegato il ds Fabiani. Poi ha proseguito: "Se avessi rinnovato con la stessa operazione non ci sarebbe stata la possibilità di fare plusvalenza. Questo è inaccettabile, i procuratori e i calciatori devono capire che chi veste la maglia della Lazio deve amarla. Nel calcio tutti sono importanti, ma nessuno indispensabile. Queste persone che fanno le gatte morte con me non vanno d’accordo. Il ricatto a me non piace".

"Luis Alberto? Probabile addio alla Lazio"

Il ds Fabiani ha fatto chiarezza anche sul futuro di Luis Alberto: "Stiamo valutando in queste ore e la percentuale di addio è molto alta, non tratteniamo nessuno controvoglia. Lui ha questa intenzione e cercheremo di accontentarlo. Io non dormo la notte, con il Sassuolo avevo una paura tremenda di lasciare la Lazio senza una competizione europea. Noi dobbiamo lavorare con persone che amano questa maglia, ricordo un post di Rovella che dopo esser stato fuori per la pubalgia ha detto quanto gli fosse mancata la Lazio. Vorrei avere dieci Rovella in campo”.