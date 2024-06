Kamada se ne va in Premier, la Lazio è nel caos. Tudor chiede chiarimenti

ROMA - Il primo duro colpo dell’estate della Lazio lo ha inferto Daichi Kamada e il suo inaspettato ripensamento. Sembrava tutto fatto, il rinnovo invece è clamorosamente sfumato. Kamada non ha esercitato l’opzione per il prolungamento, avrebbe dovuto dare una risposta al club biancoceleste scegliendo se salutare a parametro zero oppure rimanere sottoscrivendo un nuovo contratto per altri 3 anni. Così non è stato, tra ripensamenti è emersa una distanza complicata da colmare sulla cifra per una nuova clausola rescissoria. L’intesa non è stata trovata, Kamada ha passato pochissime ore da svincolato , ha scelto il Crystal Palace e l’anno prossimo giocherà in Premier League .

Lo sfogo del ds Fabiani

La reazione del ds laziale, Angelo Fabiani, è stata durissima e senza sconti: «Era scaduto il tempo per il rinnovo e ci hanno chiesto di riproporre le stesse condizioni: io non mi faccio ricattare da nessuno, non accetto estorsioni. Ho detto: “La porta è quella puoi anche andare via”. Se io sottostavo per l’ennesima volta a questa condizione, se ne sarebbe potuto andare per 100 euro precludendomi la possibilità di venderlo a un altro club. Questa è una condizione inaccettabile e debbono capire questi signori, procuratori e calciatori, che chi viene alla Lazio deve sposare il progetto e amare la Lazio. Il ricatto a me non piace, ho il mio metodo di lavoro, ho detto che avrei rinnovato la squadra».

Tudor, futuro in bilico?

Neanche a dirlo, è un altro duro colpo alla stabilità di Tudor. Che aveva chiesto la permanenza di un solo calciatore, in mezzo ai tanti bocciati che hanno fatto storcere il naso alla società. Puntava tantissimo sul giapponese, messo subito al centro del progetto al contrario di quanto aveva fatto Sarri nei mesi precedenti. È finita come peggio non poteva: ora il colloquio con la società non può più essere rimandato. Il tecnico rientrerà dalla Croazia al più presto, vuole un chiarimento sul futuro, anche perché a quanto pare le offerte dall’Italia (Bologna in primis) e anche dall’estero non gli mancano. Fabiani per il momento lo ha blindato: «Tudor oggi è il nostro allenatore. C’è qualcuno che si diverte a seminare zizzania. Quando abbiamo preso Tudor lo sapeva perfettamente che sarebbe rimasto anche Guendouzi. Quando è arrivato sapeva perfettamente chi fossero i giocatori, ha dato il suo ok». Con la partenza di Kamada si alleggerisce il monte ingaggi, ma c’è un acquisto in più da aggiungere in rosa. È imminente anche l’uscita di Luis Alberto, volerà in Qatar garantendo alla Lazio un incasso da dieci milioni netti. Si lascerà alle spalle l’ennesimo terremoto a Formello, il futuro in casa Lazio va chiarito il prima possibile, anche per allontanare le nubi che da giorni circondano il mondo biancoceleste.