Lazio-Tudor, si va verso l'addio: i possibili nomi per la sostituzione

Il matrimonio tra Tudor e la Lazio sembra stia per finire : dopo gli ultimi giorni burrascosi e le differenze di vedute sulla programmazione per la prossima stagione, l'allenatore e il club dovrebbero prendere strade diverse. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la risoluzione del contratto . Dunque nessuna fumata bianca dagli incontri che ci sono stati tra Fabiani e anche Lotito, che ha voluto metterci la faccia.

Tudor-Lazio, verso la separazione

I problemi principali che hanno portato alla rottura sono due: la poca considerazione data all'allenatore in vista del prossimo mercato e le differenze di valutazione di alcuni giocatori della rosa, tra questi Isaksen, Rovella, Guendouzi e Hysaj. Soprattutto il centrocampista francese, prima dell'arrivo di Tudor, era tra i più positivi della stagione. Poi è stato messo nel dimenticatoio e vendere lui, così come gli altri, significherebbe sconfessare in gran parte il mercato della passata estate. Per questo il club è rimasto fermo sui propri principi. Il caso Kamada, pupillo del tecnico, sicuramente ha contribuito a rendere il clima ancora meno sereno.

Lazio, chi al posto di Tudor?

La Lazio dovrà ora fare una lista di nomi, tra questi uno dei preferiti è Baroni, che ha rifiutato il rinnovo fino al 2026 con il Verona e ora è libero di accettare una nuova sfida. Il tecnico però proprio ieri sera ha partecipato un incontro con l'ad del Monza Galliani, che deve trovare il successore di Palladino. In casa biancoceleste è montata la suggestione Allegri, anche se per ora resta solo tale. E un'altra idea pazza potrebbe essere il ritorno di Sarri, che ha rifiutato i 4 milioni proposti dal Panathinaikos. Chi gli sta vicino non ha mai escluso l’idea di tornare ma a patto che le condizioni siano diverse rispetto a quelle del suo addio. Un'ultima ipotesi sarebbe quella di Conceicao, che non ha mai nascosto il suo amore per gli aquilotti: "La rivedremo in Italia? Fatemi dire solo forza Lazio" - aveva detto in un posto partita di Champions League. Ora però sembra molto vicino al Marsiglia. Il tempo stringe e Lotito e la dirigenza dovranno attivarsi per evitare un'estate spiacevole.