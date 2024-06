Alessandro Moggi: “Futuro Immobile? Il contratto è chiaro. Su Nico Gonzalez…”

Con l'inizio ufficiale del calciomercato sempre più vicino, le squadre stanno iniziando a definire le possibili cessioni per finanziare i colpi in entrata. Una situazione che riguarda da vicino Lazio e Fiorentina , alle prese con il futuro di Ciro Immobile e Nico Gonzalez . Di questo ha parlato Alessandro Moggi , procuratore di entrambi i calciatori, a margine di un evento MINI Padel Summer Cup a Forte Village.

Lazio, Moggi chiaro sul futuro di Immobile

Dopo una stagione complicata con la Lazio, in cui è stato scavalcato nelle gerarchie da Castellanos, si è parlato molto di un possibile addio di Ciro Immobile. Una possibilità, che stando a quanto dichiarato dall'agente Moggi, sembra non essere più presa in considerazione: "Ha ha un contratto ancora di due anni, come detto a più riprese è estremamente attaccato alla Lazio e il club ha dimostrato lo stesso nei suoi confronti rifiutando le tante offerte ricevute dalla Cina, dall'Italia, dall'Europa e dall'Arabia Saudita. E' un matrimonio che durerà sicuramente fino alla scadenza del contratto, ovvero il 2026. Il mercato può nascondere insidie e imprevisti, ma la nostra volontà è questa per quello che è l'amore che lega Ciro alla Lazio".