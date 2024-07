Baroni e la filosofia Gasperini: “Lo ringrazio e vi spiego il suo messaggio”

" Se le dimissioni Sarri e Tudor mi hanno fatto riflettere? No, ho grande rispetto per chi ha lavorato qui, principalmente professionale . Sono però momenti e storie diverse, sono convinto della mia scelta, questi problemi non li ho mai avuti e non li avrò neanche quest'anno. Tutti insieme dovremo cercare di lavorare sul coinvolgimento di tutte le componenti. Solo così si raggiungono gli obiettivi" - ha detto Baroni nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Lazio . Poi ha parlato anche del calciomercato , di Gasperini e del modulo cha plasmerà alla sua squadra.

Lazio, la conferenza di Baroni

"Come dovrà essere la mia Lazio? So che sto ereditando una squadra che ha cultura del lavoro. Dovremo semplicemente intensificarlo ancor di più. Uno degli aspetti importanti è legato ai valori, l'ho portato in tutte le mie squadre e per me è fondamentale. Questo fa la differenza nelle piccole cose e questo aspetto si ricongiunge allo spirito laziale, questo lo voglio vedere da subito. Nel calcio non c'è tempo, dobbiamo lavorare immediatamente sulla dedizione e sulla passione. Questo è il punto più alto della mia carriera e sono consapevole di questo. Io sono un allenatore che ama le sfide, la mia squadra non deve giocare per sé stessa ma per la gente" - ha spiegato Baroni. Poi ha proseguito: "Cosa mi porto da Verona? Ho sempre avuto un principio fin da quando giocavo, o vinco o imparo. L'esperienza di Verona è stata bellissima, nella vita hai tanti modi per affrontare una difficoltà, ma per me è un'opportunità. La trasformazione che c'è stata ha rappresentato il momento più bello, ci portiamo dietro un vissuto importante ma sappiamo che qui è tutto diverso. So di dover fare un calcio diverso e che emozioni, abbiamo qualità. Sono andati via giocatori importanti che hanno fatto la storia, ma abbiamo preso giovani ragazzi che dovranno partire con entusiasmo".