Immobile-Besiktas, il comunicato freddo della Lazio: "È uno scherzo"

"La S.S. Lazio comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Ciro Immobile al Besiktas JK". Con questo comunicato il club biancoceleste ha ufficializzato il trasferimento del capitano alla squadra turca. Una riga e nemmeno un ringraziamento per quanto ha fatto nelle otto stagioni in cui ha combattuto, gioito, pianto e segnato per la maglia della Lazio. Dalla Serie A fino alla Champions League passando per Coppa Italia, Europa League, Supercoppa italiana e Conference. Ha realizzato un gol in almeno ognuna delle competizioni in cui ha giocato prima di salutare la città e volare in Turchia.

Immobile, il freddo saluto della Lazio

"Nemmeno un grazie". "È uno scherzo". Questo sono stati i commenti di alcuni dei tifosi biancocelesti sotto al post pubblicato su X dalla Lazio proprio questa mattina, dove nel comunicato non è stato inserito nessun ringraziamento all'ex capitano a differenza di quanto fatto su Instagram. 340 partite, 207 gol e 54 assist: questo è stato il bottino di Immobile raccolto in otto stagioni nella Capitale come ha sottolineato il club, dove nel post ha inserito anche i trofei vinti (1 Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana, 1 scarpa d'oro e 3 titoli di capocannoniere della Serie A) dall'attaccante nel suo periodo alla Lazio, accompagnato da un "grazie Ciro".

L'ultima stagione non è stata delle più positive tra infortuni e pochi gol che hanno fatto storciere il naso a tanti. Un anno che ha cancellato, per alcuni non per tutti, un periodo fantastico dove Immobile ha guidato la classifica cannonieri in Serie A per diversi anni raggiungendo spesso la quota 20 (e anche oltre) marcature stagionali. Il Besiktas lo aveva già ufficializzato dopo l'accoglienza da star, mentre il club biancoceleste ci ha pensato oggi.