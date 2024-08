Diretta Lazio-Venezia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Serata d'esordi all'Olimpico. La Lazio di Marco Baroni e il Venezia di Eusebio Di Francesco scenderanno in campo domenica 18 agosto alle ore 20.45 nell'incontro valido per la 1ª giornata di Serie A. I biancocelesti tornano in campo dopo il 7º posto dello scorso campionato - con relativa qualificazione ai preliminari di Europa League - guidati dall'ex tecnico del Verona. I Lagunari debuterranno invece da neopromossi nella massima Serie, dove mancavano dal 2022. Una promozione conquistata ai playoff sotto la guida di Paolo Vanoli, oggi al Torino. A Venezia è stato così chiamato l'ex allenatore del Frosinone, che all'ultma giornata della scorsa stagione non è riuscito a trattenere le lacrime per la mancata salvezza dei ciociari. La squadra è reduce dal ko al primo turno di Coppa Italia contro il Brescia.