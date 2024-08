Lazio, Baroni: “Abbiamo dei margini di miglioramento importanti"

"Sappiamo che c'è stato un cambiamento ma la squadra è pronta, abbiamo dei margini di miglioramento importanti perché c'è grande partecipazione da parte del gruppo. I ragazzi hanno fatto molto bene, anche nelle difficoltà. Siamo andati sotto per un errore, ma abbiamo fatto un buon palleggio, voglio che la squadra comandi il gioco e sia aggressiva nel recupero palla. Ringrazio la squadra per l'atteggiamento e anche il pubblico, è stata una bella serata. Qui ci sono giocatori bravi, con ragazzi che hanno atteggiamenti importanti dal punto di vista umano". Così Marco Baroni , tecnico della Lazio, parla in conferenza stampa dopo la vittoria sul Venezia . Baroni, inoltre, sottolinea come "i tre punti sono sempre fondamentali, ma non ho timore di sbagliare partita. A volte può non andare bene dal punto di vista del risultato, ma se si lavora con impegno non c'è questa possibilità", mentre parlando di Castellanos , uomo partita contro il Venezia, ammette come sia "un giocatore forte che ha bisogno di giocare, quest'anno avrà più spazio e la squadra lavorerà per lui. Dele-Bashiru? Deve capire il nostro calcio e giocare, ma abbiamo tanti altri centrocampisti bravi che stanno crescendo. Deve diventare un recuperatore di palloni, ma non è facile", conclude.

Venezia ko all'Olimpico, le parole di Di Francesco

"Abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara, siamo andati in vantaggio ma dopo aver subito il gol la partita è cambiata. Ci siamo abbassati troppo, devo dire che c'è anche la qualità dell'altra squadra. Nel secondo tempo davamo la sensazione di poter fare male, la Lazio quando riparte è pericolosa e peccato per il terzo gol subito. Gli errori ci devono servire per il resto della stagione, ma la squadra ha disputato una buona partita". Sono queste le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio. Di Francesco, nonostante la partita persa all'Olimpico, sottolinea come la sua sia una squadra "in crescita. Voglio una squadra coraggiosa perché senza ti metti in condizione di chiuderti nell'area di rigore. Ci sono ancora situazioni da affidare e anche una squadra da completare, come sa benissimo la società, per essere ancora più competitivi. Sul piano dell'esperienza, se paragoniamo le due squadre, dobbiamo crescere, la Lazio ha messo dentro giocatori di gamba, ha fatto scelte giuste per dar fastidio a squadre anche più importanti". Infine un pensiero sulla retrocessione dell'anno scorso: "Ho avuto richieste da squadre che volevano mantenere la categoria e volevo riprendermi quanto lasciato lo scorso anno perché il Frosinone non meritava la retrocessione".