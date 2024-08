Luca Pellegrini, incidente stradale: il comunicato della Lazio

Il calciatore della Lazio Luca Pellegrini è stato protagonista nelle scorse ore di una brutta disavventura. Il calciatore è stato coinvolto in un incidente stradale nella mattina di venerdì 23 agosto a Roma, su via Cassia Veientana. Dopo un tamponamento, la sua auto, una Smart, si è ribaltata su un lato della carreggiata, a poca distanza dal centro sportivo di Formello, dove l'ex Juve non è quindi mai arrivato. Pellegrini è stato trasportato al vicino ospedale Sant'Andrea per effettuare degli accertamenti in seguito alle ferite riportate, mentre la donna alla guida dell'altra vettura coinvolta, una Panda, è stata trasferita al Policlinico Gemelli.