Baroni: "Abbiamo subìto due brutti gol, la Lazio deve essere più concreta"

Niente bis per la Lazio: dopo la rotonda vittoria nella prima di giornata di Serie A, nel secondo turno perde per 2-1 in casa dell'Udinese. La squadra biancoceleste cade sotto i colpi di Lucca e Thauvin, segnando solo in pieno recupero con Isaksen. Gli ospiti non sono riusciti ad approfittare della superiorità numerica sopraggiunta al 68' a causa dell'espulsione di Kamara tra le fila dei friulani. Amaro il tecnico della Lazio, Marco Baroni, nel post gara.