Baroni: "Fiorentina da non sottovalutare. Castellanos sta bene, ma..."

La Lazio è attesa da una gara importante contro la Fiorentina . La compagine allenata da Palladino è alla ricerca di una svolta dopo un avvio di campionato non esaltante, ma i biancocelesti vogliono dare continuità a quanto di buono visto contro l'Hellas Verona. A presentare il match è stato Marco Baroni , tecnico dei capitolini, che mette in guardia i suoi: "Sarà una partita complicata come tutte, sappiamo le difficoltà e come ci arriviamo". Annunciati anche diversi cambi tra i titolari in vista della partita di mercoledì in Europa League .

Fiorentina-Lazio, parla Marco Baroni

Il tecnico biancoceleste tiene l'attenzione alta in vista della trasferta di Firenze, ma "la squadra sta bene, ha svolto una settimana di lavoro buona anche se non proprio completa, è una settimana corta ma abbiamo fatto un buon lavoro. Sicuramente il fatto che abbiamo tre trasferte ci devono dare risposte, la squadra deve avere lo stesso atteggiamento. Sappiamo che giocare davanti al nostro pubblico è straordinario, ma tra casa e trasferta non cambia nulla. Dobbiamo essere sempre gli stessi a prescindere dal campo e dal risultato, lavoriamo su questo e mi aspetto una crescita importante.

Sulla presenza di Castellanos: "Domani ci sarà la rifinitura, per Taty fortunatamente non c'è niente di importante ma non voglio rischiare niente, mentre Gigot ha avuto questo problema ieri in allenamento e non sarà disponibile". Chi sostituirà l'attaccante contro la Fiorentina? "Sul sostituto di Taty ci sono due soluzioni che possono essere Pedro e Noslin, uno parte e uno entrerà".

Come cambia la fase offensiva? "Cerco di mettere la squadra nelle condizioni di sviluppare al meglio le proprie qualità. Se ho esterni bravi dobbiamo andare sugli esterni e per fare gol bisogna riempire l'area. Per noi non cambierà niente l'eventuale mancanza di un giocatore, anche se per noi è fondamentale e indispensabile. Quando lavori con tanti giocatori offensivi, è meglio tenere gli avversari lontani dalla nostra porta e per questo cerchiamo un'aggressione alta nella metà campo offensiva cercando di togliere più corse difensive possibili ai nostri esterni".

Sui viola: "Siamo le squadre che hanno tirato più in porta, sarà una partita dove ci sarà la possibilità di giocare perché anche loro attaccano come noi. Sarà una partita sicuramente spettacolare, credo che ci sono tante situazioni nella Fiorentina perché c'è gamba e qualità. Dobbiamo stare molto attenti sulle palle inattive, hanno già fatto tre gol, hanno Biraghi che calcia molto bene e per questo dobbiamo tenerli lontani. Non possiamo sbagliare la prestazione perché è la prima di tre trasferte e l'atteggiamento deve essere lo stesso".

Sulla possibilità di fare turnover: "Non posso prescindere dall'utilizzo di tutti, porto avanti questo pensiero con la squadra e devo essere coerente. Devo far crescere tutti e mantenerli a un livello prestativo alto anche in allenamento, per questo devo far giocare tutti. Non mi piace chiamarlo turnover, mi piace pensare a venti giocatori che possono passarsi il testimone sia durante la partita ma anche dall'inizio con così tante competizioni importanti. Se fai gare con grande dispendio energetico è difficile mantenere le tre gare in una settimana".

Chi giocherà nel ruolo di ala destra? "Per avere equilibrio e compattezza serve grande sacrificio nelle due fasi. Tchaouna è entrato bene, ma anche Isaksen ha fatto una buona partita. Loum con il Milan ha pagato lo spessore della partita, ma piano piano queste cose verranno sistemate. Non ho nessun dubbio, avere due titolari nello stesso ruolo per me è importante. Questo messaggio devo far passare alla squadra e dovrò essere coerente".

L'allenatore si aspettava di giocare sabato e non domenica. Ma l'ex Hellas non entra nella polemica: "In queste situazioni non è un fatto di entrare nella polemica, è chiaro che avere qualche giorno in più è sempre meglio. La testa però è dentro solo alla partita, quando non posso avere il controllo di alcune cose non ci penso. Per me è una partita speciale a prescindere, alla Fiorentina ho fatto tutto il settore giovanile e l'esordio in Serie A, ma non ci sono mai state cose concrete come allenatore. È un test importante, non mi piace pensare a queste cose personali".

Baroni su Castrovilli e Romagnoli

Nonostante l'esclusione dalla lista Uefa di Castrovilli, Baroni ha aspettative alte sul giocatore: "Per me Gaetano può lavorare in tutti i ruoli del centrocampo, anche tra i due mediani. A me non piace spostare giocatori che fanno bene in una posizione e per questo non voglio cambiare Dia, non è detto che non possano esserci dei cambi ma vorrei mantenere Dia sulla trequarti. Abbiamo lavorato su questa soluzione".

Mentre sul rendimento di Romagnoli: "Alessio non è assolutamente in discussione, come vi ho detto prima in ottica delle gare possono esserci della variazioni. È un giocatore che ha lettura e personalità anche in fase di sviluppo. In questo momento ho tanti titolari e questa è la cosa che sto cercando di portare avanti con la squadra e anche di mandare questo messaggio all'esterno".