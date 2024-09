Lazio, Baroni: "Contento per la prestazione, cerchiamo calcio propositivo”

"Sono contento per la prestazione della squadra. Stiamo cercando di fare un calcio propositivo e offensivo. Stiamo lavorando su questo. In campionato siamo con la Juventus la squadra che ha subito meno tiri in porta, siamo stati penalizzati da alcuni episodi". Così l'allenatore della Lazio , Marco Baroni , a Sky dopo il successo contro la Dinamo Kiev all'esordio in Europa League . "Dele Bashiru va costruito, ma può diventare un centrocampista importante", ha aggiunto Baroni.

Baroni: "La squadra sta facendo bene"

"Gli equilibri sono semplici, bisogna correre e mantenere le giuste distanze. Solo così si riesce a supportare quattro giocatori offensivi. La squadra, però, sta facendo bene”. "Oggi dopo il 3-0 abbiamo subito un po' di più, ma ho visto la voglia di non prendere gol da parte della squadra. Mi piacciono molto i giocatori che hanno mobilità, come Dia e Castellanos”.



Poi Baroni ha ammesso: "Non ho mai avuto una squadra con così tanta qualità, sto cercando di fare una proposta di gioco moderna. Sta uscendo fuori tutta la qualità dei ragazzi. Tutto ciò che facciamo non lo impongo mai, ma cerco di fare in modo che ci sia una condivisione del lavoro. Ho trovato una grandissima disponibilità”. Sulla prestazione di Dele-Bashiru: "Ha qualità e fisicità, deve riempire la partita. Quando riuscirà a fare questo, potrà diventare un grande centrocampista moderno". E sull'espulsione di Noslin il tecnico della Lazio ha dichiarato: "È un ragazzo giovane e ha commesso un'ingenuità, ma arriverà perché ha qualità importanti".