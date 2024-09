Baroni: “Complimenti ai ragazzi, mi dispiace per i gol subiti”. Su Noslin...

Importante successo esterno per la Lazio . Contro il Torino , nel lunch match di domenica, i biancelesti hanno vinto una gara mai in discussione, chiudento la partita per 3 a 2 . Salvo un brivido finale quando Coco , difensore granata, ha accorciato le distanze, accendendo gli ultimi minuti di gioco. Il tecnico dei laziali Baroni , nell'immediato post-partita, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, che iniziano a macinare buone prestazioni e punti, dopo un avvio di campionato non troppo esaltante. Dagli obiettivi stagionali alle prestazioni dei singoli, tanti i temi toccati dall'ex Hellas Verona che ha celebrato le 500 presenze tra i professionisti.

Torino-Lazio 2-3, le parole di Baroni

L'allenatore della Lazio ha analizzato la partita, partendo dalle difficoltà nell'affrontare un avversario ostico come il Torino e dell'importanza di questa vittoria: "Provo a fare il mio lavoro nel miglior modo possibile, ma l'importante è vincere. È stata una partita dura, difficile, ma abbiamo avuto la meglio. Sappiamo che siamo difficili da battere in casa, ma ora abbiamo vinto anche in trasferta ed è una cosa che ci mancava".

Ha poi commentato la prestazione dei suoi ragazzi: "Voglio fare i complimenti ai ragazzi. C’è stato un grande dispendio di energie, ma la squadra è rimasta concentrata. Sappiamo di dover crescere. Ci mancano dei punti in classifica rispetto a quello che abbiamo fatto, ma produciamo, creiamo, tiriamo e siamo molto soddisfatti. Il gol di Guendouzi mi rende felice perché sappiamo che i gol dei centrocampisti sono importanti. Avanti. C'è solo da lavorare".

I risultati si costruiscono in allenamento: "La squadra si spende durante la settimana. Noi lavoriamo tanto e forte. Si gioca come ci sia allena. La disponibilità della squadra mi mette in condizione di fare scelte di coraggio. Mi dispiace che prendiamo dei gol su delle non azioni degli avversari, ma miglioreremo".

Sull'impatto di Noslin: "Ha fatto delle buone partite. Va in campo e deve mantenere la gioia, nonostante le pressioni deve mantenere la calam. Ha dei compagni forti. Ha fatto un salto importante in una piazza prestigiosa. Lo dobbiamo supportare, aiutare. Sa come Tchaouna che può andare in campo e sbagliare. La responsabilità è mia".

Ha poi concluso "evitando" i complimenti: "Non sono un celebratore di me stesso. Penso che un allenatore deve trovare soluzioni ai problemi e sfruttare le risorse. I ragazzi possono lavorare insieme perché hanno una mobilità non comune che mettono al servizio della squadra. La squadra ha capacità di alimentare gli attaccanti, che devono continuare a dare una mano importante alla squadra in fase di non possesso".

Torino-Lazio, le parole di Dia e Tavares

Boulaye Dia si è concesso ai microfoni di Dazn, in gol nel 2-3 della Lazio in casa del Torino. Al suo fianco anche Nuno Tavares, protagonista con l'assist per il gol di Guendouzi: "Abbiamo una squadra molto buona, faccio il mio lavoro come i miei compagni. Felice per gli assist, ma i tre punti sono più importanti".