Verso Juve-Lazio, infortunio per un titolare di Baroni: “Lesione muscolare"

ROMA - Alla ripresa del campionato dopo la pausa nazionali la Juventus ospiterà (sabato 19 ottobre, ore 20:45) la Lazio. I biancocelesti di Marco Baroni stanno vivendo un ottimo momento tra campionato ed Europa League ma sono arrivate brutte notizie dall'infermeria: il tecnico biancoceleste potrebbe essere costretto a rinunciare a Manuel Lazzari. Il terzino destro era uscito per infortunio nel corso della sfida contro l'Empoli e martedì si è sottoposto ad un controllo medico. Al momento il suo status per il big match dello Stadium è "in forse" trattandosi di una lesione muscolare: bisognerà vedere l'evoluzione dell'infortunio nei prossimi giorni ma al momento la presenza dell'esterno nella sfida contro i bianconeri di Thiago Motta è a rischio. Di seguito il comunicato della Lazio dopo gli esami svolti in giornata.