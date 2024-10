Lazio più coperta con la Juve: Lazzari infortunato, chi giocherà al suo posto

ROMA - Frecce spuntate in casa Lazio , Baroni deve fare i conti con i primi problemi sulle corsie. Ha perso Manuel Lazzari per almeno un mese: l'infortunio rimediato domenica contro l' Empoli è apparso subito grave, l'esito degli esami ha confermato le sensazioni pessimistiche. Un duro colpo per la Lazio, costretta così a rinunciare a un titolare protagonista di quest'esaltante avvio di stagione. La spinta dell'ex Spal a destra, abbinata agli affondi di Tavares a sinistra, si sono rivelati un fattore determinante nello sviluppo della manovra offensiva preparata in estate da Baroni , chiamato ora a trovare nuove soluzioni. La lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra verrà smaltita da Lazzari in quattro settimane, di cui due, quantomeno, verranno assorbite dalla sosta per le nazionali. Uno dei soliti sprint velenosi gli è costato carissimo, il ko arriva nel suo momento migliore, interrompe una titolarità indiscussa come non si vedeva dai tempi di Inzaghi .

Marusic scalda i motori per la sfida contro la Juve

E ora Marusic scalda i motori: verrà sfruttato nel suo ruolo naturale dopo diversi anni passati spesso sulla corsia mancina, adattato proprio per non dover rinunciare a Lazzari dall'altra parte del campo. Baroni fin qui ha sfruttato il montenegrino solo nelle rotazioni del giovedì, adesso le soluzioni alternative su quella fascia sono finite. A Formello le valutazioni in queste ore sono andate su un possibile reinserimento di Hysaj, fuori dal progetto ed escluso dalla lista Serie A dopo la fine del calciomercato. L'ipotesi al momento sembra convincere poco considerando che, qualora la Lazio effettuasse un cambio, dovrebbe rinunciare a Lazzari fino a gennaio. Più facile allora rivedere Patric nel suo vecchio ruolo di terzino, approfittando magari dell'inserimento graduale di Gigot, centrale acquistato dal Marsiglia in estate e che fin qui non ha mai debuttato. La Lazio sembra decisa a puntarci, la condizione fisica fin qui ha limitato il francese, chiamato a inserirsi in una difesa che sembra aver trovato il giusto equilibrio. Una retroguardia a cui manca il clean sheet in campionato, è vero, ma è anche la seconda in Serie A per tiri concessi agli avversari (69 come il Milan, prima la Juventus con 49). Senza Lazzari, Baroni perde potenza nel motore sulla destra, ma si assicura un po’ più di copertura con Marusic. Deve comunque fare in modo che la sua Lazio non perda quota.