Lotito tra Juve-Lazio e stoccate varie: “Che ci devo fare? No ai mercenari”

"Mi prendo ciò che la squadra è in grado di raccogliere sul campo". Claudio Lotito, presidente della Lazio , ha parlato a margine della lezione ul diritto sportivo all'Università Luiss di Roma. Il patron biancoceleste si è soffermato su diverse tematiche, in primis sulla prossima sfida di campionato, ovvero quella contro la Juventus : "Non faccio pronostici".

Lotito su Juve-Lazio e Grenwood

Claudio Lotito sulla gara Juve-Lazio ha aggiunto: "Non firmo per il pari. Prendo quello che la squadra può raccogliere sul campo. Gli obiettivi e i trofei non si annunciano ma si centrano, vale anche per l'Europa League". Poi sul mercato e Grenwood: "Non è un rimpianto. Ha fatto la scelta di andare al Marsiglia e va bene così. Non accettiamo mercenari vogliamo solo chi ci sceglie. I mercenari ci sono bastati". Su Tavares: "È arrivato in una squadra forte e veloce, lui va a 38 km/h".

E Noslin: "L'ha voluto Baroni perché lo conosceva, è un buon giocatore e siamo sicuri arriverà anche il suo momento". Poi una stoccata anche su Folorunsho: "Vogliamo fare la collezione delle figurine? Bisogna fare le cose che servono e un centrocampista non ci serve. Poi abbiamo Castrovilli che deve ancora dimostrare il suo valore". A chiudere il discorso ha parlato degli interessi economici: "Devo pensare a valorizzare la Lazio. Gli interessi economici li coltivo in altre attività, il presidente è una passione".