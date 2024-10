Lazio in ansia, top player di Baroni rischia di saltare la Juve: cosa è successo

FORMELLO (Roma) - La Lazio e Marco Baroni rischiano di dover fare a meno di Matteo Guendouzi per il big match contro la Juventus, in programma sabato all'Allianz Stadium. Il francese, durante la sfida contro il Belgio, ha riportato un trauma contusivo al mignolo di un piede , causato da un pestone, che l'ha costretto ad uscire anzitempo dal campo. Il centrocampista si è sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno escluso fratture , ma la sua partecipazione alla sfida contro i bianconeri rimane in forte dubbio.

Juve-Lazio, quante assenze

Non solo Thiago Motta, in vera e propria emergenza dalla trequarti in su, al netto degli infortuni di Arek Milik, Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners, della squalifica di Francisco Conceiçao e con Timothy Weah e Vasilije Adzic non al meglio della condizione, reduci dai rispettivi acciacchi. Oltre a Guendouzi, infatti, Marco Baroni dovrà fare a meno anche di un altro titolarissimo, Manuel Lazzari, ai box per una lesione muscolare.