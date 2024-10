Lazio, Baroni perde Rovella e Zaccagni: il motivo

Lazio, Zaccagni e Rovella out: il motivo

Baroni dovrà fare a meno di Rovella e Zaccagni per la prossima sfida di Serie A contro il Como. L'esterno d'attacco non ha recuperato dall'influenza intestinale che lo ha colpito prima del match con il Genoa e non ha svolto la seduta di allenamento con il gruppo. Per questo motivo non ci sarà contro la squadra di Fabregas. Un'altra assenza molto pesante è quella del centrocampista ex Juve, che nella rifinitura prima della partenza, ha accusato un piccolo fastidio muscolare e lo ha staff medico ha preferito non prendersi inutili rischi.