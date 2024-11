Rovella faro della Lazio, Baroni lo incorona: “Presto arriveranno i suoi gol"

Baroni: "Europa League un sogno"

"Vincere l'Europa League come ha fatto l'Atalanta è un sogno. È chiaro che vogliamo far bene, ora siamo davanti a squadre incredibili. Ci vogliamo rimanere, non sarà facile, avremo degli scontri importanti. Però La squadra ci crede: più che guardare all'obiettivo, la squadra deve guardare al percorso. Non dobbiamo cadere nel pensiero di aver già conquistato qualcosa. Ora inizia il momento più difficile, da vivere con grande entusiasmo, convinzione e con lo sguardo rivolto al lavoro. Il rinnovo? Sono arrivato in una grande società e il pubblico è meraviglioso. In questo momento quello che è stato scritto sull'ipotesi rinnovo non voglio neanche commentarlo, perché la mia attenzione è rivolta solo alla squadra, al lavoro e a dare tutto me stesso. Poi ci saranno i tempi e le modalità per valutare tutto. Ora solo testa al lavoro".