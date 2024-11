Tavares, esami per l'infortunio al ginocchio col Portogallo. Lazio-Bologna...

La sosta per le nazionali sembra essere maledetta per la Lazio. Dopo aver fatto i conti con Dia e il caso di malaria prima confermato dalla federazione del Senegal con i successivi esami svolti a Dakar ad indicare la negatività del giocatore, la società biancoceleste si trova alle prese con le condizioni fisiche non al meglio di Nuno Tavares. Il calciatore che tanto sta sorprendendo in questo primo scorcio di stagione a suon di assist conditi da qualche gol, sta tenendo con il fiato sospeso mister Baroni in vista della gara contro il Bologna.