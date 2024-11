Nuno Tavares infortunato, brutte notizie per Baroni: il comunicato Lazio

La sosta nazionali pesa anche in casa Lazio con la brutta notizia riguardante le condizioni di Nuno Tavares. Non solo Vlahovic per la Juventus, anche i biancocelesti di Baroni vengono colpiti dalla pausa con l'infortunio per l'esterno portoghese che in questo avvio di stagione ha letteralemnte conquistato il popolo laziale e tutti gli appassionati di Serie A con un numero di assist impressionante per partite giocate. Al ritorno in campo Nuno Tavares dovrà stare fermo ai box come riportato dal comunicato ufficiale del club capitolino.