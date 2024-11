Rovella, dalla Juve al sogno Lazio: "Qui a vita, la classifica la guardiamo"

ROMA - La Lazio risponde ai successi di Inter (5-0 a Verona), Atalanta (3-1 a Parma) e Fiorentina (2-0 a Como) e battendo con un netto 3-0 il Bologna torna al secondo posto in classifica, a -1 dal Napoli capolista . Quinta vittoria consecutiva per i biancocelesti, settima nelle ultime otto (l'unico ko all'Allianz Stadium contro la Juve lo scorso 19 ottobre) e nona complessiva in questo avvio di campionato (eguagliato il record della stagione 2017-18 stabilito con Simone Inzaghi). Dopo un primo tempo equilibrato, la sfida cambia al 35' quando Pobega, già ammonito, interviene fuori tempo su Guendouzi nell'area di rigore avversaria e lascia i suoi in inferiorità numerica. La squadra di Marco Baroni ne approfitta e nella ripresa cala il tris con Gigou, Zaccagni e Dele-Bashiru . Altra prova maiuscola per Nicolò Rovella che, come un direttore d'orchestra, dirige in maniera sapiente la manovra della squadra dettando i tempi di gioco. Di proprietà della Juve , dopo il prestito al Monza, in estate è stato girato alla Lazio con la formula dell'obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro.

Rovella dopo il 3-0 della Lazio al Bologna

Al termine del match contro i rossoblù di Vincenzo Italiano, il centrocampista classe 2001 in conferenza stampa ha commentato: "La classifica la guardiamo, non siamo ciechi ma non ci pensiamo perché dobbiamo ragionare partita dopo partita. Questa squadra ha grandi margini di miglioramento, giovedì abbiamo una partita importante in Europa League e poi penseremo alla sfida di Parma. Spero di stare tanti anni, anzi per sempre qui alla Lazio. Ringraziare i tifosi e festeggiare con loro a fine partita è sempre importante, oggi non trovavamo il gol e si è sentita la spinta dell'Olimpico". Ancora a secco di gol (una sola rete in 105 presenze in Serie A segnata l'8 aprile 2023 in Udinese-Monza 2-2), promette di "migliorare la fase offensiva, sono ancora giovane e spero di migliorare tanto dando tanto a questi colori. Spero che di me abbiate visto meno del 50%".