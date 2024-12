Baroni al veleno dopo Parma-Lazio: "Var? Se commento non finiamo più..."

Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la pesante sconfitta della sua Lazio in casa del Parma per 3-1. Il tecnico biancoceleste ha dichiarato: "Orgoglioso dei ragazzi, era una partita difficile anche dal punto di vista emotivo. Partita generosa e di dedizione, purtroppo gli errori ci sono e non vanno ripetuti, sul terzo gol ci stava aver perso equilibri, c'era voglia di pareggiare. Ma i primi due nascono da situazioni che noi cerchiamo, di proposta, non dobbiamo ripeterli ma la prestazione mi ha convinto. Var? Non voglio commentare, sennò non finiamo più".