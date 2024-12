Baroni: "Lazio, la sfida è con noi stessi”. Zaccagni: “Non ci accontentiamo"

NAPOLI - "Siamo contenti, abbiamo giocato come volevamo . Queste sono prove, esami, vogliamo partite difficili per misurare il nostro livello ed alzarlo, complimenti ai ragazzi ed anche a chi è subentrato, hanno dato un contributo importante". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio Marco Baroni commenta il successo di misura ottenuto allo stadio Maradona contro il Napoli di Antonio Conte: " Noslin? È un ragazzo che deve crescere e fare il suo percorso , fra tre giorni abbiamo una partita fondamentale. Non voglio mai parlare di riserve, li vedo durante la settimana, tutti mi mettono in grande difficoltà. Alleniamo tutti e tutti remano nella stessa direzione ".

Sugli obiettivi

"Ci autoalimentiamo, è un gruppo che lavora, che ha cultura. Il primo confronto lo dobbiamo fare con noi stessi, queste partite alzano il livello, la sfida è con noi stessi, per dimostrare di essere al livello delle squadre vicino a noi, che sono forti e costruite per vincere. Possiamo lavorare sul gioco. Oggi in alcuni momenti ci siamo innervositi uscendo dalla partita, questa squadra deve giocare. Ma il miglioramento passa dal lavoro e incontrare queste squadre, quando arrivano siamo felici, sono partite che ci alzano e danno spessore. Ecco perché dico che la prima sfida è con noi stessi. So che abbiamo una squadra forte, che gioca, ma che dobbiamo rimanere attaccati al lavoro. So benissimo che basta un attimo per scendere", conclude Marco Baroni.

Le parole di Zaccagni e Isaksen

"I tifosi ci hanno dato una carica assurda, ci hanno fatto sentire il loro sostegno. Sacrifico, umiltà e unione sono le nostre principali armi. Abbiamo giocato anche in Coppa Italia e si sono fatti sentire anche i ragazzi 'fuori lista'. Tutti i ragazzi danno una mano. Siamo molto contenti di quello che stiamo creando e non ci accontentiamo. Affrontiamo partita dopo partita, vogliamo restare aggrappati alle squadre in testa e toglierci altre soddisfazioni". A dirlo è stato il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ai microfoni di Dazn. Gli fa eco il match winner della sfida al Maradona, Gustav Isaksen: "È molto importante fare gol, ma i tre punti lo sono ancora di più. Era importante vincere oggi, soprattutto dopo la gara contro il Parma. Sono molto contento per il gol e per i punti. Ogni giorno il mister mi dice che devo andare uno contro uno: è così che devo giocare. Gli attaccanti devono avere coraggio e tirare in porta. Oggi è andata bene, sono molto felice".

