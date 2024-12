Baroni: "Lazio, mi hai seguito così. Sorpreso? No". Poi l'augurio speciale

Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria di Europa League della sua Lazio in casa dell' Ajax per 3-1, decisa dalle reti di Tchaouna , Dele-Bashiru e Pedro . Il tecnico dei biancocelesti ha dichiarato: “Giusto sognare? No. Giusto lavorare con umiltà come sta facendo la squadra. Possiamo ancora crescere. Con queste partite sarà più facile. Volevo una partita con aggressione, lo abbiamo fatto bene. La squadra sente sempre di più la crescita. Abbiamo fatto una prestazione matura. Siamo stati compatti, attenti. Sono soddisfatto, questa squadra andava lanciata. Dobbiamo migliorare ancora qualcosa, ho dei ragazzi con qualità. Bisogna rompere questa resistenza del giovane. Il giovane deve giocare e poter sbagliare. La squadra è brava a sostenere questo. Affrontando queste partite cresceremo. Noi lavoriamo per averne sempre di più".

Baroni su Tchaouna e Isaksen

Baroni ha poi parlato della condizione generale della sua squadra: "Tchaouna sta migliorando, ha lavorato bene in difesa anche in coppa Italia. Si applica tanto, deve capire quando la palla non va persa. Sa che deve migliorare, sa calciare con entrambi i piedi. Da lui, come gli altri esterni, voglio l’ingresso nel campo. Ha un tiro pazzesco. Dele-Bashiru è un ragazzo che ha giocato in un calcio meno applicato. Sta migliorando di gara in gara, deve coordinare bene testa e gambe. Quando lo fa diventa devastante, quando strappa diventa veramente forte. Vedo una crescita di attenzione sempre maggiore. Isaksen? Aveva davanti Anderson, un fenomeno. Trovava poco spazio e non riusciva ad incidere. Ora l’ho lanciato e ne sto cogliendo i frutti. Sta imparando a fare anche la giusta giocata, voglio dai miei attaccanti che siano decisivi e sereni di provare la giocata. Auguro a mister Sanderra una pronta ripresa, con me tutta la squadra.”