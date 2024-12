Lazio, la mossa di Baroni contro l’Inter: cambio modulo e un centrocampista in più

ROMA - Marco Baroni studia l’ennesimo capolavoro. Dopo aver banchettato prima a Napoli e poi ad Amsterdam, è pronto a riaprire le porte di casa, lo accoglierà uno Stadio Olimpico quasi sold-out per sfidare l’Inter dell’ex Inzaghi. Certe vibrazioni a Roma, sponda Lazio, non si vivevano da quando in panchina c’era proprio il tecnico piacentino, che a febbraio 2020 batteva i nerazzurri di Conte e alimentava un sogno scudetto poi spezzato dall’arrivo del Covid. Non siamo ancora in quello stesso momento decisivo della stagione, ma dopo quindici gare di campionato e sei di Europa League, il tifoso della Lazio è tornato a sognare. Grazie allo strepitoso progetto di Baroni, disegnato e realizzato in pochissimi mesi, per una Lazio senza limiti contro qualsiasi avversario. Dopo il Napoli, un’altra corazzata nel giro di pochi giorni. Quell’Inter a cui Baroni ha dato spesso filo da torcere nelle ultime annate: a partire dall’esordio in campionato nella stagione 2022-2023 a Lecce oppure nella sfida dello scorso gennaio quando era alla guida del Verona, in entrambi i casi a Inzaghi sono serviti due gol allo scadere per avere la meglio. A Via del Mare quello di Dumfries, a San Siro la rete di Frattesi dopo il rigore fallito da Henry.