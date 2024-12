"Lotito mafioso", Espn Olanda infama poi ritratta. Presidente Lazio furioso

ROMA - Claudio Lotito "mafioso", il caso scatena il patron della Lazio contro ESPN, per la precisione la redazione olandese del broadcast americano, costringendo anche l’ambasciatore italiano nei Paesi Bassi, Giorgio Novello , ad intervenire. Ma andiamo con ordine. Lo scorso 11 dicembre esce un pezzo a firma Alain van Hilten sul club biancoceleste intitolato “ L’avversaria dell’Ajax, Lazio: gigante romano dall’ombra nera”: nel pezzo il giornalista olandese calca la mano: "Dalle ombre oscure del razzismo alla corruzione, passando per i legami con il fascismo di Mussolini, la Lazio porta un’immagine a dir poco controversa. Un club dalla ricca storia che porta l’eredità di bizzarri incidenti guidati da un presidente di stampo mafioso”. si legge nell'articolo contestato in cui si riportano i ricordi di un ex Lazio, Edson Braafheid .

La lettera di Novello e la risposta del manager ESPN

L'ambasciatore Novello è intervenuto in prima persona scrivendo una lettera dove dice: "Trovo profondamente inappropriato e offensivo l’uso del termine “mafioso” in riferimento al presidente della Lazio Claudio Lotito senatore della Repubblica italiana". L’ambasciatore italiano nei Paesi Bassi definisce poi la criminalità organizzata come “una piaga che ha causato innumerevoli vittime e sofferenze in tutto il mondo, come testimonia sia l’esperienza italiana che quella olandese. Descriverla con superficialità equivale a sminuire la lotta coraggiosa e continua di chi dedica la propria vita a contrastare questo fenomeno“.

La risposta della ESPN Orange non si è fatta attendere per mano del Senior Manager Contenuti Digitali Espn, Okko van de Berkt: "Caro ambasciatore Novello, il nostro collega Jitse Bos ha inoltrato la mail che gli hai scritto ieri sera in merito all’articolo che abbiamo pubblicato in vista della partita di calcio tra Ajax e Lazio. Siamo pienamente d’accordo che il termine “mafioso” riferito a Claudio Lotito sia inappropriato e fuori contesto. Pertanto abbiamo subito sostituito quella parola dall’articolo”. Il tutto portando le modifiche al pezzo.