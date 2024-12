Baroni: "Lazio meno brillante ma contro questo Lecce vinci solo se..."© .

LECCE - Dopo il sonoro ko contro l' Inter la Lazio torna al successo vincendo sul campo del Lecce 2-1 grazie al gol partita di Maurisic all'87'. Le parole di Marco Baroni ai microfoni di Sky Sport: "Partita un pochino più sporca. Loro ci fanno una partita che ci dà noia, perché comunque verticalizzano, sono ovviamente nell'attaccare questa palla, nel venire nei contrasti, ma questo lo sapevamo. La squadra ha cercato di mettere più qualità possibile. Giocare in infinità numerica sicuramente non ci ha aiutato. Poi nel secondo tempo abbiamo crossato tanto, abbiamo fatto 17 cross e ci occorreva un pochino più di qualità. Questa squadra in 58 giorni ha fatto dieci vittorie, ha fatto due sconfitte, è vero, è un pareggio. E' una squadra che però sta sul pezzo, lavora, ha mentalità. Queste partite sporche sono anche importanti, le porti in fondo solo se ci credi, se hai compattezza, se non esci dalla partita, ti innervosisci. Quindi voglio fare i complimenti ai ragazzi".

Sulla velocità di esecuzione

"La squadra è un pochino meno brillante, infatti nello spogliatore ho detto ai ragazzi dopo i complimenti che non avremmo Natale libero, però ci alleniamo il 24 e il 26 e dobbiamo recuperare delle energie e vi ho detto che è importante in questo momento recuperare perché abbiamo tante partite addosso e questo chiaramente ci porta un pochettino a essere un pelino più sporchi. Io ho cercato nel secondo tempo di cambiare un pochettino gli uomini sugli esterni, le catene, perché dentro non era facile entrare, erano molto stretti, avevano delle linee vicine, erano molto aggressivi e quindi non era facile, dovevamo andare fuori, però ecco ripeto la squadra ci ha creduto, non era facile, siamo rientrati in campo, sul primo tiro abbiamo preso questo gol, poi quando sei in inferiorità numerica, nonostante che fra il primo e il secondo tempo ho detto guardate che sarà ancora più difficile, dobbiamo rimanere lucidi, ordinati, far girare velocemente la palla, però la squadra ha trovato questa partita, però ha trovato una partita di mentalità, di convinzione e io sono contento, ho fatto i complimenti ai ragazzi".

Sulla pausa natalizia

"Vado dalla mia famiglia, dalle mie nipotine, quindi stacco anch'io chiaro, però noi in questo momento siamo un gruppo che lavora, che stiamo anche bene insieme, ci sono tanti impegni, ci sono tanti impegni, sì un pochino sì sicuramente, però dico ci sono tanti impegni, tanti viaggi, abbiamo anche Tati, Castellanos che stanno anche un pochino pagando, le convocazioni nazionali, viaggi lunghi, qualche problema fisico, sono cose normali che però la squadra, il gruppo, questa anche capacità che mi dà la squadra di alternare, di lavorare un po' su tutti, dobbiamo riuscire a sopperire"

Occasioni concesse nel finale

"Sono d'accordo, anche se in quel momento avevamo Alessio che aveva appena fatto un contrasto, lui rientrava da un leggero stiramento su legamento interno, Noslin era praticamente fermo e l'unico modo che dovevamo portare pressione più alta non riuscivamo, ci siamo abbassati e quando ti abbassi in questa situazione qui è chiaro che un po' il timore, potevamo gestire assolutamente meglio quella palla lì, sono d'accordo, siamo stati sicuramente andata bene su quel pallone".