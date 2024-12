Lazio, per Pedro e Noslin esami conclusi: la situazione in vista di Atalanta e Roma

Pedro e Noslin sono usciti acciacciati dalla trasferta di Lecce. Al Via del Mare la Lazio di Baroni ha trovato tre punti importanti nonostante una gara non brillantissima, ma ha dovuto fare i conti anche con una serie di problemi accusati dai due calciatori. Entrambi i giocatori hanno effettutao una serie di controlli medici alla clinica Villa Mafalda.

Pedro-Noslin, la situazione infortuni

Due problemi differenti in casa Lazio ma importanti perché costringeranno Baroni a fare le dovure valutazioni in vista di una gara importante come quella contro l'Atalanta del 28 dicembre. Pedro, infatti, ha accusato un problema muscolare e nonostante abbia detto a un tifoso di stare bene all'uscita dalla clinica, è in dubbio anche per il derby del 5 gennaio. Dunque rischia un paio di settimane di stop prima di tornare in campo.

Discorso diverso per Noslin perché l'attaccante ha subito un duro colpo all'ingresso in campo nella ripresa di Lecce ed è uscito zoppicando. A Villa Mafalda si è presentato in stampelle. Nessuno dei due si è allenato con il resto del gruppo così come Vecino, alle prese con una lesione miotendinea al muscolo retto femorale della coscia sinistra, e Akpa Akpro, ormai in procinto di trasferirsi al Monza.