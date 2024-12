Isaksen sfida l’Atalanta: “Sogno lo scudetto”. Gasp perde un titolare

Il riferimento Salah e la mentalità di Sinner

L'ala danese ha ricordato anche la vittoria contro il Napoli al Maradona grazie alla sua rete: "Una bella notte, una serata indimenticabile. Un gol che ci ha permesso di espugnare un campo difficilissimo contro una grande squadra". Sul giocatore che lo ha stupito di più: "Gila è fortissimo, anche in allenamento fai fatica a superarlo, è veloce e ha grinta. Ci aiuta tantissimo, sono felice di poter giocare con lui. Chi è invece il calciatore più forte al mondo nel mio ruolo? Adoro Salah. Vedo tutte le gare del Liverpool, la squadra che tifavo da piccolo. Segna in ogni partita, crea sempre occasioni pericolose. Sogno un giorno di diventare come lui anche se non è facile ovviamente". Poi un elogio anche a Sinner: "Seguo molto sport in televisione, mi piace il tennis: Sinner ha una mentalità incredibile! Prima di lui seguivo con interesse lo spagnolo Nadal: le sue sfide contro Federer sono entrate nella leggenda". Sulla sfida contro l'Atalanta: "Sarà un'altra grande partita, non sarà facile vincerla, sia per noi che per loro ma conosciamo il nostro valore: cercheremo con tutte le forze di conquistare i tre punti. Sogno di vincere lo scudetto con la maglia della Lazio”.