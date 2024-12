Baroni: "Difficoltà Lazio sotto gli occhi di tutti. Rovella, voglio questo"

Marco Baroni ha commentato nel post-gara il pareggio interno della sua Lazio contro l'Atalanta arrivato grazie alle reti di Dele-Bashiru e di Brescianini. Il tecnico biancoceleste ha dichiarato: "“Sono orgoglioso della partita che hanno fatto i ragazzi, di fronte c’era un avversario grande e forte. La squadra deve stare lì e crescere, i ragazzi tirano fuori sempre qualcosa in più con personalità. Siamo un pochino in difficoltà di organico ed è sotto gli occhi di tutti ma sono contento di come tutti si spendano per la causa contro un avversario forte. Dispiace ma interessa l’aspetto che riguarda la nostra identità perché accresce il nostro livello”.