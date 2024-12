"Alla Lazio molto più felice": Rovella dimentica la Juve ma non Thiago Motta

Nicolò Rovella è tra i grandi protagonisti dell'ottima prima parte di stagione della Lazio in Serie A . Il centrocampista biancoceleste è stato tra i migliori in campo anche in occasione del pareggio casalingo per 1-1 contro l'Atalanta, con la vittoria sfumata nel finale per il gol di Brescianini. Nel post partita il classe 2001 ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle sue prestazioni e dell'addio alla Juventus nell'estate del 2023.

Lazio, Rovella: "C'è amarezza, ma pronti al derby"

Il centrocampista ha commentato così il pareggio contro l'Atalanta capolista: “C'è amarezza per aver preso gol all’ultimo. Ci siamo un po’ abbassati, ma la strada è quella giusta e dobbiamo continuare così. Rimane l’amaro in bocca, ma l’Atalanta è una grande squadra. Qualificazione in Champions? I nostri obiettivi non cambiano, ma giochiamo partita per partita. Non guardiamo la classifica, siamo in corsa su tre competizioni e il mister ci sta dicendo solo di continuare così. Adesso ci sarà il derby, non è una settimana come le altre. Il gruppo sa l’importanza e ci faremo trovare pronti".