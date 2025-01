Lazio, il punto di Fabiani da Fazzini ai rinnovi di Pedro e Vecino

ROMA - Il direttore sportivo della Lazio , Angelo Fabiani , ai canali ufficiali del club a proposito di Jacopo Fazzini , centrocampista dell'Empoli e possibile acquisto per il mercato di gennaio: "Lo conosciamo, anche per averlo incontrato, è un ottimo giocatore. Se ci fosse l'opportunità di unire l'utile al dilettevole la società non si tirerà indietro. Ma ci sono anche altri profili sui quali stiamo facendo riflessioni. Qualcosa di certo faremo, ma c'è poco da riparare. Faremo le cose funzionali per completare il progetto".

Sul mercato in uscita

"Il nostro presidente è restio a mandare via i giocatori, si stabilisce un rapporto di empatia e sarà difficile, anche se arrivasse qualche offerta, che qualcuno vada via. Questa società non ha mai scaricato nessuno, con chi ha ritenuto opportuno prendere un'altra strada abbiamo parlato"

Sui rinnovi di Pedro e Vecino

"Non ci sono problemi con loro, non è un anno in più o in meno che cambia".

Su Gila

"Ha qualche anno di contratto con la Lazio, è stata brava la società a portarlo quando non era nessuno, poi è andato in campo e si è guadagnato la stima da parte di tutto l'ambiente".

Su Castrovilli

"Sapevamo che veniva con delle problematiche. Ma quando è stato chiamato per andare in campo ha fatto la sua parte; poteva fare di più, ma togliere il posto a Rovella o Guendouzi non è semplice. E non altrettanto semplice trovare un giocatore che possa pareggiare quelli che abbiamo in organico, l'asticella si è alzata".