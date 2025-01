Baroni: "Il derby come il Natale. Roma pericolosa con Ranieri, ma la Lazio..."

FORMELLO (Roma) - "Volevo fare una piccola premessa per essere in linea: vi chiedo di non mettere cose mai dette . Per me la comunicazione è importante. E la comunicazione che faccio alla mia squadra, semmai venga fuori, deve essere corretta. Emozioni da derby ? Si vive per queste partite , per queste gare. Sono meravigliose, c’è dentro tutta la passione. Noi, io e la squadra, dobbiamo avvicinarci a questa gara con tutta la gioia che ci deve essere". A due giorni dalla stracittadina contro la Roma, il tecnico della Lazio Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa.

Sul momento della Lazio

“Noi favoriti? Faccio una premessa: giochiamo domenica, non due mesi fa. Nelle ultime cinque partite le due squadre hanno fatto gli stessi punti. Con Ranieri la Roma ha segnato il doppio. Parliamo di una sfida equilibrata, pericolosa, per questo ancora più bella. La Lazio non deve mai snaturarsi, quando lo fai perdi qualcosa. Sappiamo benissimo della pericolosità della gara, ma dobbiamo giocare da Lazio. Mai snaturarsi. Dentro questa partita c'è tutta la passione della città, delle due tifoserie. Quando si vive di passione è bello, io voglio che la squadra si avvicini con gioia alla partita, lo ripeto. Un ricordo della Roma da calciatore? Come dire che il Natale sia un giorno come gli altri, per me non lo è. Non lo sarà nemmeno il derby. Sarà la partita in cui servirà voglia e determinazione, tutto ciò che abbiamo sempre messo in campo. È la nostra natura. Il passato? Ora c'è tanta Lazio, voglio vedere il presente. Le esperienze che mi porto dietro mi aiutano, però guardo avanti. C'è una grande opportunità. Una società, una tifoseria... saremo fuori casa, ma non lo siamo mai in trasferta grazie al sostegno dei tifosi”, ha concluso Baroni.

