Lazio, dopo il derby è emergenza: da Vecino a Castellanos, quante assenze

La brutta sconfitta per mano della Roma si fa ancora sentire in casa Lazio . Un derby che si è lasciato dietro, oltre la delusione cocente, anche molto nervosismo . Intanto però c'è da preparare la partita di venerdì, quando all'Olimpico arriverà il Como di Cesc Fabregas. Un avversario che sta vendendo cara la pelle, molto difficile e insidioso. Il tecnico biancoceleste Marco Baroni ne è ben conscio, ma è costretto a far fronte a numerose assenze.

Verso Lazio-Como, da Vecino a Castellanos: il punto sulle assenze

Oltre alle assenze degli infortunati Vecino e Patric, si sommeranno le squalifiche di Gila, Zaccagni e Castellanos. Per questo si proveranno a recuperare almeno Noslin e Pedro con l'olandese, gettato nella mischia nel finale del derby ma che, per stessa ammissione di Baroni, "non era a posto", e lo spagnolo che ha ricominciatola fase di riatletizzazione dopo lo stop per infortunio puntando almeno alla panchina. Nell'ultima sessione, poi, differenziato per Tavares, che ha lavorato a parte svolgendo una serie di allunghi prima di rientrare negli spogliatoi, con Pellegrini pronto a scendere in campo al suo posto in caso di necessità.