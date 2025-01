Baroni: “La Lazio ha dato tutto quello che aveva, nelle difficoltà non molla"

“Non abbiamo sfruttato la superiorità numerica? Ciò che è mancato è stato proprio questo. Negli ultimi 20 minuti è stata una partita anche di intelligenza dall’altra parte, a noi è mancata un po’ di maturità. Non posso chiedere il 100% a una squadra così giovane e che l’anno scorso giocava in serie B. Dobbiamo imparare e devo gestire questo”. Sono le parole del tecnico del Como Cesc Fabregas ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato 1-1 all'Olimpico contro la Lazio.

Sull’esordio dei nuovi acquisti e Matic

“Butez ha fatto molto bene, all’inizio magari è stato un po’ nervoso ma era normale. Assane nel primo tempo è entrato un po’ in difficoltà, senza riscaldarsi, ma dentro le linee ha giocato molto bene. Credo che la sua qualità si sia vista. Matic? Per il momento abbiamo fatto solo una chiacchierata, non è facile fare questi acquisti a gennaio. Come sta Nico Paz? La caviglia di Nico è molto gonfia, si è girata la caviglia, ma speriamo che possa recuperare in fretta”, ha concluso Fabregas.