Baroni: “Due gol evitabili”. Fabiani: "Gestione arbitrale non mi è piaciuta"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Marco Baroni ha commentato la sconfitta della Lazio in casa contro la Fiorentina per 2-1 decisa delle reti viola di Adli e Beltran. Il tecnico dei biancocelesti ha dichiarato: «Peccato perché abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo e abbiamo concesso due gol evitabili. Mi tengo il secondo tempo che ha fatto la squadra, ha giocato con grande veemenza e ha creato tanto. Siamo dispiaciuti per la sconfitta, ma sono situazioni che poi ci devono rafforzare per forza. Sui due gol non dovevamo guardare la palla. Siamo stati troppo alti, può succedere. Bisogna stare più attenti, mi riferivo a quello quando ho parlato di gol evitabili. Per come la squadra è rientrata nel secondo tempo, contro una Fiorentina chiusa, i ragazzi hanno creato tantissimo».

Baroni sull'Europa League

"Le coppe sono un elemento di crescita e non mi piace dare questo alibi. Quando all’inizio parlavo di mentalità volevo andare proprio in questa direzione. Abbiamo preso due gol su due tiri e questo dobbiamo correggerlo, ed è chiaro che è compito mio. Nell’ottimismo che mi contraddistingue preferisco tenermi la prestazione del secondo tempo. Guardando i numeri abbiamo fatto veramente tanto". Baroni ha poi concluso così: "Chiaramente la partita si è messa subito male e per Dele-Bashiru non è stato facile. C’era da giocare più nello stretto e nel secondo tempo ho messo dentro Rovella".

Le parole di Fabiani

Ai microfoni di Dazn è intervenuto anche il ds della Lazio Angelo Fabiani: “Sono qui per proteggere la squadra, i ragazzi sono molto amareggiati e delusi per questa immeritata battuta d’arresto. Vengo per dire che abbiamo fatto un’ottima gara, i ragazzi ce l’hanno messa tutta ma per un verso o per l’altro le cose non sono andate per il verso giusto. Da domani riprenderemo il nostro lavoro. Penso che ci sono dirigenti preposti a valutare l’arbitraggio, io devo valutare l’altro. Le immagini sono chiare e commentatele voi. La Fiorentina ha capitalizzato al massimo due situazioni, poi non c’è stato più gioco e probabilmente neanche il tempo per giocare".Il ds ha poi concluso così, parlando anche di mercato: "Eravamo sotto di due gol, poi diventa difficile, chi aveva i crampi al quinto minuto, da questo punto di vista la gestione non è stata all’altezza della situazione. Non sta a me commentare l’operato dell’arbitro, le immagini sono lì e la gente non è stupida, si farà un’opinione che sarà giusta. Analizziamo questa sconfitta, poi ci saranno gli ultimi giorni di mercato. Stiamo facendo le valutazioni su alcuni giocatori e vedremo cosa faremo”.