Fabiani, la stoccata a Juve e Milan: "Se ti muovi così vuol dire che..."

Spazio quindi alle domande per i calciatori, partendo da Arijon Ibrahimovic : "Sicuramente la posizione che preferisco è centrale, ma posso essere posizionato ovunque nel reparto offensivo e farò vedere le mie qualità. Mi sono allenato tantissimo in questo periodo dove ho giocato meno, purtroppo non ho avuto molte possibilità al Bayern . Posso migliorare nel lavoro, posso lavorare più intensamente e giocare con maggiore continuità. Ho parlato con il direttore e con il mister, credo che avrò la mia possibilità ma tutto dipenderà da me. Se mi allenerò bene e darò dei segnali positivi potrò trovare spazio. Dipende da me e lo farò. Idoli al Bayern? Sicuramente un ambiente del genere ti dà grande motivazione per raggiungere gli obiettivi che hanno raggiunto giocatore come Thomas Muller e Harry Kane . Mi ispiro a loro e sicuramente voglio arrivare a quei livelli".

Belahyane: "Alla Lazio per il progetto"

Reda Belahyane ha invece parlato così del suo trasferimento alla Lazio: "La Lazio è il primo club con cui avevo parlato. Mi è piaciuto molto il progetto, conoscevo i francesi che giocano qui. È un club ambizioso come dimostra il cammino in Europa League e in campionato, è il club giusto per un giovane come me. Conosco già Baroni dai tempi di Verona, ha molta fiducia in me e abbiamo parlato tanto. Mi ha detto cosa devo migliorare per prendermi il posto. In un centrocampo a tre preferisco giocare da regista al centro, nel centrocampo a due mi troverei bene in entrambe le posizioni. La Lazio ha sempre giocato così e quindi mi adatterò al meglio. Essendo giovane devo migliorare in tante cose, sicuramente il colpo di testa e aggiungere fisicità per essere un mediano di livello internazionale. Derby? Sono cresciuto a Parigi in condizioni non facili, non ho paura di niente e neanche del derby. Le chiacchiere rimangono delle chiacchiere, io penso che bisogna lavorare ed essere umili. Sono qui alla Lazio e voglio vincere tutte le partite, magari anche vincere l'Europa League ed entrare in Champions League. Idolo? Il giocatore che nomino sempre è Ngolo Kanté perché è umile e un grande lavoratore".

Provstgaard: "Essere alla Lazio è un sogno"

Infine Oliver Provstgaard: "Sicuramente arrivare dalla Danimarca è un grande salto, ma mi sentivo pronto per farlo. Ero il capitano del Vejle anche se giovanissimo, sono umile e avrò la pazienza di conoscere la Serie A e la Lazio. È un grande salto, ma fa parte del percorso per diventare un grande giocatore. Sono venuto qui con la consapevolezza che devo ancora crescere, già in Danimarca stavo lavorando sulla mia fisicità. Qui in Serie A dovrò crescere fisicamente e a livello di forza, sono giovane e dovrò essere paziente, so di non essere perfetto. Devo strutturarmi a livello muscolare per affrontare al meglio gli attaccanti in Serie A. Per me è un sogno essere qui e diventare un giocatore della Lazio".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE