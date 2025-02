Lazio, ecco Provstgaard: Baroni con il... joypad

Un vincitore della eChampions League per puntellare la propria retroguardia. Angelo Fabiani ha puntato sul giovane talento danese Oliver Provstgaard per dare al tecnico Marco Baroni un’alternativa in più nel pacchetto arretrato. Muscoli e centimetri per aggiungere una torre forte nel gioco aereo alla batteria dei centrali biancocelesti. Il difensore prelevato dal Vejle è gettonatissimo in patria, tanto da ricoprire il ruolo di capitano della Nazionale Under 21 e soprattutto viene considerato dall’opinione pubblica locale l’erede di una leggenda del calcio danese come Simon Kjaer. Mica male per un ragazzo di appena 21 anni la cui carriera è tranquillamente assimilabile alla trama di un film. Molti, infatti, non sanno che - appena maggiorenne - il sogno di Oliver di diventare calciatore stava andando, letteralmente, in frantumi. Rottura del legamento crociato e stop di un anno. Mesi durissimi durante i quali in molti mettono, seriamente, in dubbio la possibilità che Provstgaard possa tornare a giocare e in particolare a grandi livelli. Una mazzata pesantissima che avrebbe distrutto chiunque, ma non il centrale classe 2003. Oliver non si abbatte e continua a rincorrere il suo sogno, sottoponendosi a sedute di fisioterapia e allenamenti in piscina durissimi ogni giorno. Sacrifici che in pochi sarebbero in grado di sostenere, soprattutto a soli 18 anni. Il centrale nato a Vejle, invece, ci è riuscito e gli dei del calcio sono così tornati a sorridergli.