Lazio, missione Olimpico: non vince più dal 2024

ROMA - Restare concentrati su se stessi senza pensare a fattori esterni o a quanto succede in altri campi. È il messaggio di Marco Baroni alla vigilia della sfida di questo pomeriggio tra la Lazio e il Monza . Una gara, solo sulla carta, scontata perché l’allenatore l’ha definita ieri "ad alto rischio", chiedendo alla sua squadra "la miglior prestazione". Questo perché, per stessa ammissione del tecnico, la Lazio vince "se gioca bene mentre non è nelle nostre corde portare a casa i tre punti stando bassi davanti alla porta". Una spiegazione molto più simile a un limite, ma che comunque rispecchia la realtà di una squadra che in casa non vince da due mesi e mezzo in campionato.

Lazio, l'Olimpico è un tabù da sfatare. Baroni sul braccio di Gatti

L’ultima volta è stato il 24 novembre nella gara contro il Bologna, poi due pareggi e altrettante sconfitte, tra cui il 6-0 con l’Inter che qualche certezza ha minato. Ciononostante la Lazio è a 42 punti, gli stessi della Fiorentina e uno in meno della Juventus, che però ha giocato e vinto venerdì contro il Como, gara nella quale ha fatto discutere il rigore non assegnato alla squadra di Fabregas per un tocco con il braccio di Gatti. "Nemmeno l’ho visto - risponde Baroni a chi gli chiede un commento sull’accaduto in relazione agli equilibri che episodi del genere possono spostare -. Se guardo gli altri perdo energie. Non posso guardare quanti punti fa la Juventus o le altre. È una fragilità pensare agli altri. Io devo pensare ai punti che devo fare sul campo ". Così alla sua squadra chiede "concentrazione, determinazione e voglia" contro il Monza, match per il quale ha recuperato Lazzari (dovrebbe partire titolare) e Tavares (si siederà in panchina). In attacco Castellanos, in gol a Cagliari lo scorso weekend, ma a secco da settembre per quanto riguarda l’Olimpico. Saranno convocati questa mattina, poi, i tre nuovi volti del mercato di gennaio, definito "di prospettiva" da Baroni, contento che si sia chiusa la campagna trasferimenti. "Così non ci saranno più intromissioni esterne - dice l’allenatore -. Poi io non mi aspetto mai niente, perché preferisco pensare a migliorare chi ho. E ho una fiducia illimitata verso il gruppo perché migliora giorno dopo giorno".

Baroni sull'esclusione di Pellegrini dalla lista Uefa

Fa chiarezza anche sulle scelte di escludere dalla lista Uefa Luca Pellegrini, parlando di una porta "che resta aperta". Dietro la scelta del tecnico biancoceleste ci sono l’atteggiamento e la determinazione mostrate dal calciatore in allenamento recentemente. "C’è una sacralità nella squadra da rispettare - spiega -, Luca da questa mia scelta può trarre un’opportunità perché la mia non è una porta chiusa, ma aperta e lo ringrazio per questi due giorni in cui ha lavorato bene, ma voglio vedere ogni giorno l’attenzione e la dedizione di voler rientrare nel gruppo squadra. Io ho dimostrato nella prima parte di stagione che sono il secondo allenatore della sua carriera che gli ha dato maggiormente fiducia", conclude. Dunque nessuna rottura defi nitiva con Pellegrini che da qui a fi ne stagione potrà riconquistarsi la fi ducia dell’allenatore, la stessa che ha avuto nella prima parte dell’anno e lo dimostra il minutaggio, praticamente lo stesso, ma totale, della scorsa stagione. Baroni allora è stato chiaro: "Giocatori e allenatore vengono dopo, prima la squadra". E così Pellegrini passa in secondo piano per il bene della Lazio che oggi vuole tornare a vincere in campionato di fronte i propri tifosi.