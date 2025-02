Baroni incorona Rovella e svela cosa gli ha detto dopo il 5-1: “Quando farai gol…"  

Queste le parole dello spagnolo: "Molto importante vincere a casa, sono contento per gli sforzi e i tre punti davanti ai tifosi. Sono felice di aver segnato, una bellissima partita. Taty l’ha lasciato a me oggi il premio. Prima doppietta in Italia? Volevo fare tripletta, non l’ho mai fatta nessuna qua, sono contento di fare gol, è sempre importante per gli attaccanti. Segreto? Non ho segreti, solo lavorare forte a ogni partita, dare tutto in campo, è il lavoro di tutta la squadra. Champions? Ancora manca tanto, dobbiamo andare avanti". Pedro ha poi risposto sulla sfida di campionato contro la formazione di Conte, già affrontata e sconfitta in Coppa Italia (3-1). "Il Napoli è forte, abbiamo vinto là, ma sarà una partita diversa e difficile. Sarebbe bello vincere anche davanti ai nostri tifosi", ha concluso Pedro.

Isaksen: "Baroni mi ha chiesto 10 gol"

Così invece Gustav Isaksen:"Crescita? È facile giocare bene, in questa squadra ci sono molti giocatori forti, sono felice, sento la fiducia di Baroni. Ha trovato casa grazie a me Provstgaard. Grazie mille per i complimenti, mi sento ancora più in fiducia, mi manca solo afre più gol e assist, arrivo ina rea di più e arrivano più occasioni per me, mi manca solo l’ultimo passaggio. Baroni mi ha detto che devo fare 10 gol in stagione, ho pensato prima a vincere per la squadra, non è importante se faccio 5 o 10 gol ma che aiuto la squadra nella fase difensiva. Devo fare assist e gol per aiutarla, sto lavorando forte in ogni allenamento sicuro arriverà. Cosa ho detto a Provstgaard? I tifosi sono troppo belli, lui è molto felice di essere qui, è un sogno per lui, non vede l’ora di giocare perché è molto forte, ci può aiutare”.

Cuore Pellegrini

Non si è fatta attendere la reazione di Luca Pellegrini, escluso da Baroni sia dalla lista di Serie A e che da quella di Europa League. L'ex terzino bianconero, che pertanto non era a disposizione del tecnico per la sfida con il Monza, ha però voluto partecipare al successo della squadra, tornata a vincere all'Olimpico dopo un lungo digiuno, condividendo sui propri profili social il risultato dell'incontro accompagnato dall'emoji del cuore celeste.