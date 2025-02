Lazio-Napoli, Baroni guarda il bicchiere mezzo vuoto: "Subiti gol evitabili"

ROMA - La Lazio costringe il Napoli al terzo pareggio consecutivo: all'Olimpico finisce 2-2 una sfida bellissima e ricca di emozioni. Dopo soli 13 minuti il punteggio è già sull'1-1: la sblocca Isaksen con un missile terra-aria dalla lunga distanza (il 23enne danese non segnava proprio dalla gara d'andata, quando decise la partita del Maradona), ma dopo pochissimo ci pensa Raspadori a ristabilire l'equilibrio. Nella ripresa gli ospiti passano addirittura avanti con l' autorete di Marusic , ma nel finale Dia, entrato poco prima al posto di Pedro, fissa il punteggio sul 2-2 con un colpo da biliardo di mancino. Per la terza volta consecutiva, dunque, gli azzurri di Antonio Conte si fanno riprendere e ora l'Inter ha l'opportunità di portarsi al comando in caso di successo domani all'Allianz Stadium contro la Juve (squadre in campo alle 20.45).

Classifica Serie A

Baroni commenta Lazio-Napoli

Ancora una volta decisivi i cambi di Marco Baroni: quello dell'ex Salernitana, infatti, è il quattordicesimo gol della Lazio arrivato da un subentrante. il tecnico biancoceleste commenta così la prestazione dei suoi e il risultato: "I ragazzi hanno fatto una partita piena di voglia, di passione e di gioco contro la prima in classifica. Il valore di questa prestazione è proprio averla fatta contro una squadra forte, peccato per i due gol evitabili. Ma ho fatto i complimenti ai ragazzi per lo spirito, la voglia e la qualità con cui abbiamo giocato. Tutta la squadra ha fatto bene, da Pedro a Isaksen che è in crescita. Dia non stava benissimo, ma sono contento nel vedere la passione con cui la squadra si batte. Daremo tutto fino alle fine - ha aggiunto il tecnico biancoceleste -. La nota negativa è l'infortunio di Castellanos, da valutare, ma i giovani ci daranno sicuramente una mano. Dia ha già fatto il centravanti, lo stesso vale per Pedro che sa fare tutto. Oggi Noslin è stato troppo sul loro centrale, ma ci lavoreremo".