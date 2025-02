Baroni: “Sorpasso Juve? Classifica si guarda alla fine”. Sulla sfida con l’Inter...

Momento clou per la stagione della Lazio , tra campionato e Coppa Italia. Nell'ultimo turno di Serie A i biancocelesti sono stati superati dalla Juve , scivolando al quinto posto in classifica e dunque fuori dalla zona Champions. La squadra di Marco Baroni non è infatti riuscita ad andare oltre lo 0-0 a Venezia, mentre i bianconeri hanno vinto di misura sul Cagliari completando l'operazione sorpasso. Intanto la Lazio domani giocherà a San Siro contro l' Inter : in palio l'accesso alle semifinali della competizione tricolore.

Lazio, Baroni tra Inter e...Juve

Così Baroni a SportMediaset alla vigilia del match coi nerazzurri: "Vogliamo fare bene a Milano e cercare di passare il turno. Rivalsa per il 6-0 in campionato? No, in qualche modo è stato anche utile. Scendiamo in campo con umiltà ma mantenendo la nostra identità, con ritmo e coraggio. Centrocampo a 3? Potrebbe essere, dobbiamo valutare: Dele-Bashiru sarà fuori. Non dovremo perdere equilibrio, indipendentemente dal fatto se ci sia o meno un centrocampista in più. Castellanos out? Non è alibi, tutti dobbiamo dare di più".

Una gara in cui provare a vincere: "Giochiamo contro quella che è la squadra da battere, queste sono le partite che aiutano a crescere". Poi il focus sul campionato, con il sorpasso Juve ai danni della Lazio: "Gara matura a Venezia, accettiamo comunque le critiche: su questi campi non è mai semplice. Classifica? Guardarla ora un inutile spreco di energie, gli obiettivi non si cambiano in corsa: per Juve, Atalanta e Milan è così, per noi no. Vogliamo restare dove siamo".