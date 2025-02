Baroni: "Alla Lazio mancato solo il gol. Non molliamo di un centimetro"© .

"Siamo dispiaciuti, in questa competizione contava solo passare il turno ed è passata l’Inter. C’è mancato il gol ma dobbiamo essere sereni e continuare a ricercarlo come la squadra ha fatto oggi con maggior convinzione negli ultimi metri: solo questo. Adesso tutto sull’Europa League e sul quarto posto? Noi guardiamo sempre avanti, guardiamo il lavoro e la crescita dei giovani. Sappiamo benissimo quale sia il nostro percorso, siamo convinti di giocarci tutte le nostre chances fino in fondo, lo dobbiamo fare per noi e per i nostri tifosi. Non molliamo di un millimetro". Così Marco Baroni, a Mediaset, ha commentato la sconfitta della sua Lazio in Coppa Italia contro l'Inter.