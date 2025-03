Verso Viktoria Plzen-Lazio, Baroni rischia di perdere due titolari

La Lazio rischia di non poter contare su Mattia Zaccagni nella delicata trasferta in Repubblica Ceca giovedì, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen . Il capitano laziale, grande protagonista nella vittoria di San Siro contro il Milan dove ha siglato anche un gol, potrebbe essere costretto a saltare il match a causa di un problema al polpaccio accusato nelle ultime ore che lo ha costretto a fermarsi.

Verso Viktoria Plzen-Lazio, Baroni alle prese con gli infortuni

Oltre alla preoccupazione di essere costretto a rinunciare all'ex Hellas Verona, per l'allenatore della Lazio Baroni c'è da fare i conti con un'altra probabile assenza, quella di Marusic. Il difensore è stato colpito duramente nella partita contro i rossoneri ma gli esami ai quali è stato sottoposto hanno escluso lesioni. Si tratta solo di una forte contusione che però richiede qualche giorno per essere smaltita. Per questo potrebbe essere preservato dall'impegno europeo per poi tornare a disposizione contro l'Udinese. Decisiva, per entrambi, sarà la rifinitura che la squadra effettuerà prima di volare alla volta di Plzen.