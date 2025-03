Isaksen gol, Baroni gongola: “Non sono stupito. Sapevo che sarebbe esploso"

Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria della sua Lazio in Europa League sul campo del Viktoria Plzen arrivata in extremis grazie alla perla di Isaksen. Il tecnico dei biancocelesti ha dichiarato: “Contento per i ragazzi, una partita difficile per noi. Ci siamo calati in un calcio per noi non facile. Loro calciano continuamente, aggrediscono la seconda palla. Il campo era difficile tenere la palla a terra. Proprio per questo mi sento di dare valore alla prestazione della squadra”.