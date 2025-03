Lazio, per la Champions Baroni non si arrende: “Siamo in crescita. Ora l'Europa”

Baroni: "Preso un punto di valore"

"Lazio stanca? Abbiamo bucato in alcune situazioni, ma sono contento della squadra. Hanno fatto una grande partita per tenuta fisica e mentale - ha dichiarato ai microfoni Sky - . I ragazzi sono delusi ma ho fatto loro i complimenti perché sono stati presenti sotto tutti gli aspetti. I giovani vanno sostenuti e aiutati. Dia è anche carico di partite e purtroppo abbiamo avuto assenze importanti e non vediamo l’ora di disporre di tutti. I giovani stanno avendo il loro percorso. Non è facile arrivare alla Lazio e fare questo salto, ma con la mia fiducia e quella dei compagni ci daranno una grossa mano. Dobbiamo solo sostenerli. Non siamo riusciti a dare il nostro ritmo alla gara. La squadra però mi è piaciuta perché ha avuto una tenuta e veniva inoltre da una partita di coppa che non era consona alle nostre caratteristiche. Io vedo una costante crescita. Adesso recuperiamo le energie per giovedì. La squadra ci mette sofferenza anche in partite come questa e quando vedo sconforto nel pareggio mi fa piacere, ma ho ance detto ai ragazzi che hanno dato tutto contro un avversario complicato. Sapevamo anche non avremmo avuto tante occasioni, ed è lì che siamo mancati. È stata fatta anche una parata pazzesca. Quando passi da partite come questa hai comunque preso un punto di valore".